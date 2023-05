Baraldi: “Nessun contatto con Coldebella, rimaniamo con Ronci. E sulla femminile…”

“ Massima fiducia nel direttore Paolo Ronci , non c’è e non ci sarà nessun contatto tra Virtus Pallacanestro e Claudio Coldebella, un professionista che stimiamo ma col quale al momento non c’è nessun tipo di rapporto, discorso o prospettiva di instaurarli a breve periodo. Siamo soddisfatti del percorso che squadra e società stanno facendo".

Conclude con un appunto sulla squadra femminile, recentemente sconfitta in gara 2 contro Schio per lo Scudetto:

"Intanto c’è da fare i complimenti a Schio, ha dimostrato di essere meritatamente Campione d’Italia, onore a chi ha vinto. Dall’altra parte noi abbiamo combattuto quasi ad armi pari, è stata una finale molto positiva anche se persa perché ci siamo avvicinati parecchio a una delle squadre più forti d’Europa. Siamo stati in partita fino al 40′, solamente la bravura di una grandissima atleta come Mabrey ha fatto la differenza. Speriamo che il prossimo anno sia quello del definitivo salto e che gli obiettivi si possano raggiungere sia in Italia che in Europa".