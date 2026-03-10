Arbitro di Bologna-Roma

Sono stati designati gli arbitri per le gare di andata degli Ottavi di Finale di Europa League. Bologna-Roma, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Sven Jablonski (GER) assistito da Beitinger (GER) e Koslowski (GER), con quarto uomo Osmers (GER) e addetti VAR Dankert (GER) e Schroder (GER).