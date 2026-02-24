Arbitro di Bologna-Brann

Sono stati designati gli arbitri per le gare di ritorno della Knockout Phase di Europa League. Bologna-Brann, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Benoit Bastien (FRA) assistito da Zakrani (FRA) e Berthomieu (FRA), con quarto uomo Dechepy (FRA) e addetti VAR Brisard (FRA) e Van Boekel (NED).