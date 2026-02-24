Sono stati designati gli arbitri per le gare di ritorno della Knockout Phase di Europa League. Bologna-Brann, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Benoit Bastien (FRA) assistito da Zakrani (FRA) e Berthomieu (FRA), con quarto uomo Dechepy (FRA) e addetti VAR Brisard (FRA) e Van Boekel (NED).
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Arbitro di Bologna-Brann
news
Arbitro di Bologna-Brann
Ufficializzata la designazione arbitrale
Sono sette i precedenti tra Bastien e le squadre italiane con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. L'arbitro francese ha già diretto il Bologna nella scorsa Champions League nella trasferta di Lisbona contro lo Sporting: finì 1-1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA