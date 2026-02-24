Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Arbitro di Bologna-Brann

news

Arbitro di Bologna-Brann

Arbitro di Bologna-Brann - immagine 1
Ufficializzata la designazione arbitrale
Redazione TuttoBolognaWeb

Sono stati designati gli arbitri per le gare di ritorno della Knockout Phase di Europa League. Bologna-Brann, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Benoit Bastien (FRA) assistito da Zakrani (FRA) e Berthomieu (FRA), con quarto uomo Dechepy (FRA) e addetti VAR Brisard (FRA) e Van Boekel (NED).

Sono sette i precedenti tra Bastien e le squadre italiane con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. L'arbitro francese ha già diretto il Bologna nella scorsa Champions League nella trasferta di Lisbona contro lo Sporting: finì 1-1.

Leggi anche
Bologna-Brann, il programma della vigilia: parlerà Italiano
Qui Casteldebole – Rientra Dominguez, ma è penuria di terzini sinistri

© RIPRODUZIONE RISERVATA