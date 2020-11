Aquino: “Con Belinelli Eurolega alla portata. Quella volta che poteva tornare nel 2012…”

Il giornalista del Corriere di Bologna Luca Aquino è intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1. Ha parlato del colpo Belinelli alla Virtus, del suo passato in NBA e della polemica con la Fortitudo.

“E’ chiaro che la frase di amore eterno alla Effe sia stata pronunciata da Belinelli in un momento particolare della sua vita: aveva 21 anni e stava lasciando l’Italia e Bologna per la prima volta. Fa parte del gioco del tifoso sentirsi traditi, li capisco. E’ successo anche in passato con Savic, passato alla Fortitudo, e Jaric alla Virtus. Ma è difficile trovare una pecca dal punto di vista professionale sul comportamento di Marco. E’ comprensibile che abbia scelto la Virtus per il suo progetto, vuole sentirsi protagonista e tornare a vincere. Ha ricevuto un’offerta dal punto di vista tecnico ed economico, c’erano tutte le componenti affinchè accettasse.”