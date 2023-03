Angela Motta celebra il marito: “Ti auguro di conquistare il mondo” ed è festa al Dall’Ara

E' festa per la famiglia Motta

Domenica speciale per Angela Motta, moglie di Thiago, presente domenica nel gelo del Dall'Ara in occasione di Bologna-Inter. La consorte di Thiago, assieme alle tre figlie, ha celebrato il lavoro del marito dopo la preziosa vittoria sui nerazzurri con tanto di cori al Dall'Ara al gol di Orsolini e foto celebrative a bordo campo, il tutto con una grande dedica al marito. Foto e gioia per la famiglia Motta: