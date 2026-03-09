Anaclerio: “Scelte discutibili da parte di Italiano contro il Verona. La Roma? Anche i giallorossi..”

"Non mi sarei mai aspettato una prestazione come quella vista ieri. Mi sarei aspettato un Bologna cattivo e arrembante che invece non si è visto. Dopo aver sbloccato la partita sembrava fatta, invece il Bologna ha combinato una frittata e il Verona avrebbe potuto anche dilagare se non gli avessero annulato il terzo gol. Ribadisco, sono stupido, e devo sottolineare alcune scelte discutibili da parte dell'allenatore. Quali? Odgaard è un giocatore che deve giocare nel suo ruolo, altrimenti il rischio è quello di mettere in difficoltà lui e tutta la squadra. Inoltre Ferguson non è al top della sua forma e ieri pomeriggio i giocatori del Verona ci infilavano da tutte le parti"