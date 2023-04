Anaclerio: “Le vittorie danno ragione all’allenatore nonostante scelte a volte impopolari”

"Condizione mentale magnifica quella del Bologna. Thiago Motta in questo è stato molto bravo, l'allenatore rossoblù sta costruendo un bel giocattolo dove tutti sono protagonosti, anche quelli che giocano meno. I risultati positivi danno forza e credibilità al Mister, grazie alle vittorie le scelte impopolari finiscono sempre in cavalleria. Il Bologna oggi ha dominato con un grande calcio e, raramente in questa stagione, a parte forse la prova contro il Torino, la squdra ha sempre giocato alla grande. Schouten? Motta l'ha ricostruito, ma non solo lui, anche tanti altri componenti della rosa. Tutti i giocatori danno sempre il massimo, questo Bologna se la può giocare con tutti anche contro l'Atalanta. Migliore in campo? Moro"