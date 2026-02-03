Anaclerio: “L’allenatore è il primo a dover rispondere, ma troppi errori dei singoli. Miranda? Ha fatto..”

"Da sottolineare il pubblico bolognese, ragazzi meravigliosi che hanno cantato per tutta la partita nonostante il risultato pesante. Purtroppo abbiamo visto un Bologna in grande difficoltà contro un Milan che ha dominato. La cosa che un po' infastidisce è il modo in cui gli uomini di Vincenzo Italiano stanno perdendo le partite qui al Dall'Ara. Ovviamente quando una squadra mostra questi limiti il primo ad essere chiamato in causa è l'allenatore, ma secondo me ci sono stati anche tanti errori dei singoli: quello di Miranda è stato davvero clamoroso. Peccato, perchè continuo a sostenere che il Bologna sia un buona squadra, però con la sconfitta di oggi il campionato pare abbastanza compromesso e l'allenatore forse dovrà rivedere il suo modo di fare calcio. Le coppe? Siamo ancora in corsa e bisognerà affrontarle in certo modo e con la faccia giusta".