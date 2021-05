Altro pareggio annunciato?

Bologna-Fiorentina in programma oggi alle ore 15, offre la possibilità alle 2 squadre di mettere una seria ipoteca alla salvezza. Il Bologna con una vittoria potrebbe addirittura aggredire il decimo posto e giocarsi il tutto per tutto ad Udine per collocarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica. La Fiore con una vittoria, balzerebbe a 37 punti, andando a creare un solco di 6 punti dalla terzultima Benevento, sconfitta ieri sera dal Milan per 2-0. Come spesso accade nelle ultime giornate di campionato, tra squadre che navigano tra una posizione di classifica tranquilla o quasi, si tende a non farsi troppo del male. Ci sono sempre quelle 6-7 squadre nel limbo che hanno poco da chiedere alla loro classifica a poche giornate dal termine. Magari oggi un punto serve agli altri e domani può servire a me. È un vizio di forma soprattutto all’italiana che è sempre esistito. Sono i famosi biscotti, come li definiva il mitico Civ. Così come Bologna-Torino, anche il derby dell’Appennino, potrebbe non sfuggire a questa regola.