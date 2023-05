Altro grande esodo al Mapei: sarà stadio rossoblù

Il Mapei Stadium sarà a forti tinte rossoblù domani in occasione del derby dell'Emilia contro la squadra di Dionisi. Dopo i quattromila di Verona, nella più vicina Reggio Emilia saranno forse il triplo i tifosi rossoblù al seguito, considerando che il settore ospiti, tremila biglietti, è esaurito, ma da sponda neroverde si prevede uno stadio praticamente pieno di tifosi del Bologna anche negli altri settori. Difficile quantificare con precisione l'esodo, ma la squadra di Motta è come se giocasse in casa. Una occasione da non sprecare.