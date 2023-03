Al Dall’Ara in 25mila: entusiasmo per Bologna-Lazio

La battuta di arresto di Torino non ha scalfito l'entusiasmo di Bologna. Il settimo posto in classifica conserva ancora speranze europee nonostante la sconfitta contro il Toro di Juric e il Dall'Ara anche stasera risponderà presente.

Non sarà tutto esaurito ma quasi, infatti sono previste oltre 25 mila persone e con ancora pochi posti disponibili in tribuna e in Kid's Stand. Ci sarà anche una folta presenza biancoceleste vista la lotta ai quattro posti Champions che vede la squadra di Sarri insidiare le milanesi e i cugini della Roma. Tra l'altro, il passo falso dell'Inter a La Spezia crea nuove aspettative per la gara di stasera con la Lazio che vorrà approfittarne. Saranno oltre 3 mila i laziali presenti.