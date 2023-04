Ag. Sosa: “Joaquin ha la fiducia di Motta. Futuro? La strada è segnata”

"Eravamo consapevoli che un giocatore arrivato dall'Uruguay non avrebbe avuto sin da subito molto minutaggio - le sue parole - Il Bologna è all'altezza di conquistare un posto in Conference League, sta giocando secondo le nostre aspettative. Per quanto riguarda Joaquin, voglio sottolineare che non ci sono altri centrali di difesa sudamericani della sua età che giocano in campionati così importanti come la Serie A". Il giovane uruguaiano ha un contratto fino al 2027 con i rossoblù: "La speranza è che lo spazio a sua disposizione aumenti, ma comunque lui sta giocando tanto quanto ci saremmo aspettati nel migliore dei casi. Siamo felici per Joaquin".