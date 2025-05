A San Siro arbitra Marinelli: presente lungo la strada per la finale, curiosità con il Milan

Venerdì a San Siro alle 20:45 andrà in scena Milan-Bologna, valida per la 36esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno ancora un'ultima chiamata per tentare l'accesso europeo tramite il campionato; i felsinei dovranno cercare di approfittare degli scontri diretti Lazio-Juventus e Atalanta-Roma per continuare a sognare la Champions League. Vista e considerata la pessima direzione di Doveri nell'ultima gara del Dall'Ara, il fischietto di Marinelli potrebbe risultare decisivo per i rossoblù.