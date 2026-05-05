A Bologna si è spento qualcosa: la stagione è davvero finita?

Dalla disfatta in terra inglese, però, i rossoblù sembrano aver staccato la spina. Nonostante di partite da giocare ce n'erano e ce ne sono ancora, la squadra pare aver mollato gli ormeggi proprio sul rettilineo finale. Il settimo posto non era affatto un miraggio, ma richiedeva una convinzione e una voglia di lottare che sono venute meno a causa di un approccio mentale sbagliato fin dalle prime battute. Se in precedenza il Bologna poteva vantare un minimo vantaggio sulle inseguitrici, ora anche quell'ultimo baluardo è crollato. La classifica attuale mette preoccupazione, con appena cinque punti a dividere l'ottavo dal dodicesimo posto, e un calendario che di certo non promette sconti.