Di MATTEO MESSEROTTI
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A Bologna si è spento qualcosa: la stagione è davvero finita?
Il primo vero segnale di crisi era arrivato nella trasferta contro la Juventus. Lo scorso 12 aprile il Bologna si ritrovava già sotto dopo appena due minuti a Torino e, soltanto quattro giorni dopo, l'impegno di Birmingham contro l'Aston Villa incombeva come un'ombra, forte dell'1-3 dell'andata.
Dalla disfatta in terra inglese, però, i rossoblù sembrano aver staccato la spina. Nonostante di partite da giocare ce n'erano e ce ne sono ancora, la squadra pare aver mollato gli ormeggi proprio sul rettilineo finale. Il settimo posto non era affatto un miraggio, ma richiedeva una convinzione e una voglia di lottare che sono venute meno a causa di un approccio mentale sbagliato fin dalle prime battute. Se in precedenza il Bologna poteva vantare un minimo vantaggio sulle inseguitrici, ora anche quell'ultimo baluardo è crollato. La classifica attuale mette preoccupazione, con appena cinque punti a dividere l'ottavo dal dodicesimo posto, e un calendario che di certo non promette sconti.
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