Van Hooijdonk punta ancora il Bologna, il dg dell’Heerenveen: “Vuole tornare”

Sydney Van Hooijdonk crede ancora in un futuro nel Bologna . L'attaccante ora in forza all'Heerenveen in prestito, rientrerà alla base a giugno al termine della stagione e cercherà di convincere il tecnico Thiago Motta a puntare su di lui.

Lo sostiene il direttore generale del club olandese Ferry De Haan, che ha parlato così del figlio d'arte reduce da una stagione in Eredivisie da 13 gol in 27 partite, di cui 7 nelle ultime 5 partite giocate: "Penso che Sydney voglia lavorare giustamente al Bologna - le parole di De Haan al Telegraf - Penso che il nostro club abbia dimostrato di essere un'ottima piattaforma per questo tipo di giocatori in prestito, elementi ci stanno rendendo più forti".