Thiago Motta corteggiato dal mercato, ma il Bologna lo vede sulla panca rossoblù a lungo

Il tecnico rossoblù, che è terzo per punteggio in Serie A dalla vittoria con il Lecce in avanti con 36 punti, solo Juve con 43 e Napoli con 48 hanno fatto meglio, continua a essere corteggiato dal mercato. L'Inter cerca un allenatore per sostituire dall'anno prossimo Simone Inzaghi, mentre sullo sfondo c'è sempre il Psg che prima o poi diventerà naturale approdo di Motta essendo cresciuto da allenatore nelle giovanili parigine. Ma non appare questo il tempo. Motta ha contratto fino al 2024 e il Bologna vuole assolutamente tenerselo stretto, anzi, quando ritornerà Saputo, presumibilmente a maggio, si parlerà anche di rinnovo fino al 2025 e di prospettive future. Motta vuole ora dedicarsi al campo, rimanendo concentrato su un aprile che si è aperto benissimo ma che sarà decisivo per la lotta al settimo posto, a maggior ragione dopo la vittoria di Bergamo, e i discorsi sul futuro non albergano oggi nella sua mente. Tutto rimandato a maggio, quando i contorni sulla prossima stagione saranno più chiari. Il Bologna non solo vuole avere Motta in panchina l'anno prossimo ma punta ad un allungamento al 2025 per costruire un triennio con un tecnico in rampa di lancio e che appare un predestinato. E se sul contratto dell'anno prossimo c'è già un accordo scritto, per il prolungamento servirà una chiacchierata con il proprietario, che dovrà illustrare a Motta un progetto concreto di crescita per inserire il Bologna stabilmente nella lotta europea. Motta e Bologna, ci sono basi per proseguire assieme.