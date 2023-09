Sartori: “Mercato estenuante, ma siamo contenti. Motta? C’è sempre stata condivisione”

“Abbiamo fatto tanti cambiamenti, abbiamo incrociato tre società che ci hanno portato a fare trattative molto lunghe, anche di mesi, e siamo andati vicini a perdere la pazienza. Alla fine la nostra costanza ci ha permesso di chiudere le operazioni - sue parole - Potevamo prendere una punta in più? Siamo contenti del mercato fatto, in avanti avevamo la possibilità di restare due per ruolo e ce n’era uno in più, cioè Barrow, e alla fine siamo rimasti con Zirkzee e Van Hooijdonk".