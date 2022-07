Sartori, avanti tutta

Dopo le cessioni di Svanberg (quasi obbligata) e di Hickey (giustissima plusvalenza), è arrivata anche quella di Theate. Dire di no al Rennes dopo che ha offerto 20 milioni di euro più 2 di bonus su un difensore belga che di fatto, si è contraddistinto nell’ultima stagione, non era affatto possibile. Nei panni del Bologna, avrei agito alla stessa maniera. Dopo averlo pagato 2 milioni lo scorso anno col prestito oneroso, più 6 milioni di riscatto, il Bologna ha ottenuto una plusvalenza in appena un anno di 14 milioni. L’unico problema, neanche di poco conto, che sia Hickey, sia Theate, seppur in zone diverse del campo, agivano sulla sinistra ed entrambi, col vizio del gol. Ora, Hickey è già stato sostituito con gli arrivi di Cambiaso e Lykogiannis, mentre Theate va sostituito con un altro titolare, possibilmente migliore se si vuole migliorare l’organico rispetto allo scorso anno. Va poi acquistato anche il vice Medel a meno che, all’occorrenza, non lo faccia De Silvestri. Bonifazi è in sostanza il vice Soumaoro e Binks è stato prestato al Como. Ci sarebbero Amey ed Angeli, ma dietro meglio tutelarsi con 2 acquisti. Cedere 2 elementi su 3 che giocavano a sinistra, è stata una scelta coraggiosa. Dobbiamo però fidarci di Sartori.