Mercato – In stand-by la partenza di Denswil

Stefano Denswil e il Bologna sembravano pronti a salutarsi in questo mercato di gennaio, ma la sua partenza, al momento, è bloccata. Il difensore olandese era in procinto di tornare al Bruges in prestito, ma per ora è tutto bloccato.

Il suo addio sarà solo rinviato, e con ogni probabilità Denswil non giocherà la seconda parte di stagione con la maglia rossoblù. Vista però l’infortunio dell’ultima ora di Gary Medel, il Bologna vuole evitare problemi di emergenza, dal momento che anche ora ha gli uomini contati. Danilo e Tomiyasu sono entrambi diffidati e, senza il Pitbull, gli altri sostituti non sembrano all’altezza. Il blocco della partenza di Denswil sembra dunque solo di natura numerica: quando la società avrà individuato il suo sostituto, il difensore olandese potrà partire.