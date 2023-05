Mercato – Il Ried interrompe il prestito di Kingsley: ecco perché

'Prestito annullato per Kingsley Michael. Il prestito del 23enne dal Bologna FC è terminato ad aprile' il breve comunicato del club austriaco ultimo in classifica in Bundesliga e a rischio retrocessione. Ci sarebbe però motivi disciplinari dietro la separazione tra il Ried e Kingsley. La causa scatenante, come riporta il sito Heute, è relativo a un video Instagram del mediano nigeriano in cui è stato ritratto a ballare dopo una sconfitta interna per uno a tre in una durissima lotta salvezza. La dirigenza non avrebbe apprezzato il comportamento di Kingsley con tanto di interruzione del rapporto. Kingsley ora tornerà a Bologna dove potrà allenarsi ma non giocare in Serie A, motivo per cui ci starebbe pensando il Montreal Cf per la Mls.