Mercato – Il recap dell’ultima giornata e delle operazioni rossoblù a gennaio

Doveva arrivare il terzino ed è arrivato a un'ora e mezza dal gong di mercato. 48 ore intense sul fronte Georgios Kyriakopoulos, sembrava fatta domenica sera con un accordo totale tra Bologna e Sassuolo, ma nella giornata di lunedì tutto ha rischiato di saltare con i neroverdi che hanno tardato a prendere Zortea dall'Atalanta lasciando invece fuori dalla trattativa Vignato su cui si era ragionato per uno scambio. Alla fine il Bologna ha chiuso in prestito con diritto di riscatto per il greco che ha firmato il suo nuovo contratto in rossoblù.