Mercato Difesa – Il Bologna rinnova Miranda. Dubbi a destra con Joao Mario e Holm..

Indipendentemente dall'allenatore della prossima stagione, il Bologna è seriamente intenzionato a far valere la clausola per il rinnovo contrattuale di Juan Miranda. Il terzino spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027, il che obbligherebbe il Bologna a una riflessione per evitare un parametro zero, ma esattamente come per Jhon Lucumi ci sarebbe una clausola per allungare di un anno la scadenza al 2028 e l'intenzione del club va in questa direzione. Sarebbe dunque sistemata la fascia sinistra e si tratterebbe di prelevare un sostituto di Charalampos Lykogiannis, che uscirà a scadenza. A destra, invece, dovrebbe rimanere Nadir Zortea, ma per l'altro terzino destro occorrerà valutare i movimenti di mercato