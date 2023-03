Mercato – I nomi per l’attacco: tre nomi per Sartori, e con Arna che succederà?

In ottica Bologna, nel 2023 la punta praticamente non ha potuto esprimersi sul campo tra infortuni, acciacchi e scelte tecniche di Motta, perdendo il suo status di leader per il quale era sbarcato qui sotto l'egida di Sabatini e Mihajlovic. Se per Thiago non ci sono problemi personali tra i due, dall'altro Arnautovic vorrebbe ritornare ad essere protagonista nel Bologna, l'uomo faro, ma per il momento la squadra marcia, e ha marciato, in assenza del suo bomber e questo potrebbe aprire interrogativi sul futuro. Certezze sulla permanenza di Arna, dunque, non ce ne sono, al netto del contratto in essere. Non è un caso, forse, che il Bologna stia comunque sondando il mercato attaccanti per cautelarsi su ogni eventualità.