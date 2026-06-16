Altra telenovela per il rinnovo. L'ultima volta firmò ad agosto inoltrato, situazione che il Bologna non vorrebbe ripetere. Il club attende una risposta da Orso alla proposta recapitata mesi fa da 2.5 milioni circa per rinnovare fino al 2029 con opzione fino al 2030. Il numero sette che farà? Attenderà offerte oppure firmerà sul nuovo contratto? C'è il rischio di un nuovo tormentone anche se il Bologna resta ottimista.
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Mercato Bologna – Il punto sulle possibili uscite
Il punto sul mercato in uscita
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