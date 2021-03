I giardini di marzo del mercato: che farà il Bologna?

I giardini di marzo iniziano a fiorire, così come inizia a fiorire una strategia di mercato del Bologna. Mentre Mogol raccontava la sua infanzia in quello splendido testo cantato da Lucio Battisti, il Bologna guarda al futuro guardando ai suoi ‘fiori non ancora appassiti’. Quei fiori sono soprattutto germogli, giocatori di talento che stanno sbocciando, ma anche fiori già belli e colorati in attesa che qualcuno passi a raccoglierli. Inutile girarci attorno: il mercato in entrata del Bologna passerà da quello in uscita. Nel calcio di oggi non si può fare diversamente.

