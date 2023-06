Fusco: “Non scendo in C, ma vado alla Spal. Guaraldi? Mi disse che…”

La Spal di Joe Tacopina riparte da Filippo Fusco come capo dell'area tecnica ed Emanuele Righi come direttore sportivo. L'obiettivo è abbandonare subito la Serie C e ritornare in B. Fusco, vecchia conoscenza di Bologna, è stato intervistato su Repubblica:

"Mi piacciono le situazioni difficili? Questa etichetta mi è stata cucita addosso. In realtà ho sempre avuto la fortuna di lavorare in club prestigiosi, conta questo alla fine. E' molto più facile salvarsi in A che arrivare primi in Lega Pro. Ma non sono uno che vivacchia. Poco tempo fa, in treno, parlavo con un signore che mi raccontava della sua passione per la Spal. Qua si dice “andare alla Spal”. Vorrei che anche i giocatori pensassero la stessa cosa. Non “scendo in C” ma “vado alla Spal".