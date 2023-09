Di Vaio: “Mercato difficile, ma abbiamo potenziale e qualità. Arna? Non mi aspettavo la cessione”

A margine della presentazione di Riccardo Calafiori c'è stata anche l'opportunità di fare due chiacchiere con il direttore sportivo marco Di Vaio in relazione alla campagna acquisti appena conclusa. Sulla scia di quanto dichiarato da Giovanni Sartori ieri, anche il diesse ha confermato le cessioni inaspettate di alcuni profili ad agosto inoltrato, in particolare Arnautovic, ma comunque utili per portare avanti la rivoluzione partita a giugno con la mancata conferma dei veterani in scadenza di contratto. Il punto della situazione di Di Vaio: