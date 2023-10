Cor Bo – Cruz: “Motta un predestinato. Io ho il cuore diviso”

Doppio ex, molto amato da entrambe le sponde, Julio Cruz avrà il cuore diviso oggi a San Siro per Inter-Bologna, due squadre delle tre squadre che lo hanno accolto in Serie A. Tre stagioni in Serie A con 27 gol poi sei stagioni in nerazzurro con cui ha vinto quattro scudetti e quattro Coppa Italia. El jardinero è stato intervistato da Nando Pellerano sul Cor Bo: