Carlino – Pecci: “Zirkzee talento vero. Obiettivi? Difficile entrare nelle sei”

Intervista sul Resto del Carlino a Eraldo Pecci , ex rossoblù e ora opinionista Rai, sul momento del Bologna . C'è grande soddisfazione ed entusiasmo in città per la nuova creatura targata Thiago Motta e Giovanni Sartori, con la sensazione della nascita di una stagione interessante e divertente, ma andare in Europa resterà difficile. Intanto il Bologna piace ai bolognesi. Il pensiero di Pecci:

"Dove può arrivare questo Bologna? Nelle prime sei-sette squadre del campionato mi sento di escluderlo: ma è impossibile che possa arrivare anche tra le ultime sei-sette. L’obiettivo è primeggiare nella terra di mezzo, ma soprattutto divertire i tifosi: cosa che mi sembra che stia già succedendo. Intanto, e non è poco, piace ai bolognesi. Penso alla partita col Cagliari: squadra giovane e vittoria in rimonta firmata da un quasi debuttante come Fabbian. Sono tutti segnali di un ambiente che ha voglia di divertirsi e che è l’habitat giusto per far crescere i giovani".