Carlino – Marazzina: “Conosco Sartori, vi sorprenderà. La sua abilità migliore?…”

Ci crede Massimo Marazzina , il Conte Max, in un Bologna ancora più sorprendente già a partire da oggi contro il Milan al Dall'Ara. L'Europa non è poi così lontana e punti pesanti contro i rossoneri aprirebbero definitivamente la strada verso le coppe. Le sue parole al Carlino:

"Se il Bologna dovesse vincere, allora la rincorsa all’Europa diventerebbe roba seria. Di certo c’è una cosa: che il Bologna è la squadra più in forma del momento, forse anche la più bella da vedere. E il Milan arriverà al Dall’Ara dovendo pensare alla sfida di ritorno con il Napoli: è un’occasione, non poteva esserci momento migliore per incontrare i rossoneri. Nell’Europa ci spero. E spero in Thiago Motta".