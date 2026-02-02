tuttobolognaweb mercato Calciomercato Bologna: il recap della sessione di gennaio

news

Calciomercato Bologna: il recap della sessione di gennaio

Il recap di tutte le operazioni rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Calciomercato Bologna: il recap della sessione di gennaio- immagine 1

Giovanni Fabbian, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della Fiorentina: 15 milioni di euro.

Ciro Immobile, titolo definitivo al Paris Fc

Emil Holm, prestito con diritto di riscatto alla Juventus: 15 milioni di euro più bonus

Ibrahim Sulemana: fine prestito, ritorno all'Atalanta che poi lo ha girato al Cagliari.

Jesper Karlsson: fine prestito all'Aberdeen, poi nuova cessione in prestito all'Utrecht

Tommaso Corazza: fine prestito al Pescara e nuova cessione in prestito al Cesena

Stefan Posch: cessione definitiva al Como per 5 milioni di euro

Lorenzo Menegazzo: prestito al Foggia

Naim Byar: cessione definitiva al Wydad Fc

Joaquin Sosa: cessione in prestito al Colo Colo

© RIPRODUZIONE RISERVATA