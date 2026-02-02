Calciomercato Bologna: il recap della sessione di gennaio

Giovanni Fabbian, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della Fiorentina: 15 milioni di euro.
Il recap di tutte le operazioni rossoblù
Ciro Immobile, titolo definitivo al Paris Fc
Emil Holm, prestito con diritto di riscatto alla Juventus: 15 milioni di euro più bonus
Ibrahim Sulemana: fine prestito, ritorno all'Atalanta che poi lo ha girato al Cagliari.
Jesper Karlsson: fine prestito all'Aberdeen, poi nuova cessione in prestito all'Utrecht
Tommaso Corazza: fine prestito al Pescara e nuova cessione in prestito al Cesena
Stefan Posch: cessione definitiva al Como per 5 milioni di euro
Lorenzo Menegazzo: prestito al Foggia
Naim Byar: cessione definitiva al Wydad Fc
Joaquin Sosa: cessione in prestito al Colo Colo
