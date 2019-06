Bologna, Kouamé non esclude Inglese e Zaza

Il Bologna si sta muovendo tanto in attacco. Mihajlovic vuole completare il reparto, senza lasciare nulla al caso. L’ultima idea rossoblu risponde al nome di Christian Kouamé, attaccante esterno del Genoa. La situazione è in via di sviluppo: l’agente ha aperto al trasferimento, mentre il Grifone ci sta pensando. Per caratteristiche, però, secondo “Il Corriere di Bologna”, il classe 1997 non esclude assolutamente l’arrivo di una prima punta. Il “solo” problema, dunque, è economico.

Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, Kouamé farebbe l’esterno alto a sinistra. Il ruolo di centravanti sarebbe affidato ad un giocatore più esperto e forte fisicamente. Con Destro e Falcinelli in uscita, rimangono molto calde le piste Inglese e Zaza. L’attaccante del Napoli è il preferito da Sabatini e Bigon, ma il Napoli continua a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La punta del Torino invece costa poco più di 10: i granata lo hanno messo sul mercato e sono in attesa dell’offerta rossoblu.