Bologna, la nuova idea per l’attacco è Kouamé

Il Bologna ha individuato una serie di profili interessanti in tutti i reparti. Per quanto riguarda l’attacco, sembrano per il momento accantonati i vari Inglese, Defrel, Zaza e Ljaijc. Secondo “Il Resto del Carlino”, i rossoblu sono infatti sulle tracce di Cristian Kouamé, centravanti classe 1997 del Genoa. Il ragazzo ha fatto molto bene quest’anno, dimostrando di meritare la Serie A: 4 gol e 6 assist in 38 partite. A gennaio si era fatto avanti anche il Napoli, ma Preziosi aveva sparato a dir poco alto: ben 35 milioni richiesti. Il Bologna è più razionale, e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro per acquistare il ragazzo a titolo definitivo.

Kouamé è un attaccante giovane e di grandi aspettative: veloce e tecnico, servirebbe tantissimo alla rosa di Mihajlovic. L’agente del giocatore ha già parlato con la dirigenza rossoblu, e le sensazioni sembrano positive. Il suo entourage sa bene che il suo assistito non è ancora pronto per una big, ma vorrebbe fare un passo avanti nella sua carriera: Bologna gli garantirebbe un progetto importante con grandi ambizioni future, diversamente dal Grifone – che ora ci pensa davvero. Sono attesi aggiornamenti in settimana.