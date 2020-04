Bologna – Il futuro non si ferma: ecco i possibili obiettivi alla riapertura del mercato

Quasi sicuramente il Bologna acquisterà un difensore nella prossima sessione di mercato. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza per quanto riguarda il ruolo di centrale. C’è per esempio il giovane Andrea Cistana del Brescia, reduce dalla sua prima stagione in A. Classe 1997, Cistana ha giocato 21 partite in campionato e il suo contratto con le rondinelle scade nel 2021. Il suo valore attuale è di 8 milioni di euro e il Bologna lo segue con grande interesse, d’altronde in una stagione difficile per il Brescia si è distinto per un brillante inizio di campionato, poi un calo anche in seguito ai tre cambi di panchina. Non è ancora pronto per una big e un passaggio ‘intermedio’ potrebbe giovare alla sua carriera. Il suo agente è Beppe Galli, lo stesso di Simone Edera.

Scheda 1 di 5