Bologna, adesso goditi Destro

Più passa il tempo e più sembra probabile che Mattia Destro resti un giocatore del Bologna. L’attaccante è al momento in ritiro a Castelrotto, proprio per volere di Mihajlovic. Il ragazzo ha instaurato un rapporto stupendo con l’allenatore, e sembra deciso a ripagare la sua fiducia. Paradossalmente, la tragica situazione del tecnico serbo ha dato ancora più stimoli al numero 22, che ora sta mettendo in campo tutto sé stesso.

Destro suda, corre e si sbatte. Ama Bologna e vuole rimanere. Anche secondo gli addetti ai lavori, il ragazzo sembra trasformato, sorprendendo tutti per l’energia positiva che sprigiona. Come ha confermato lo stesso Sabatini, Destro non vede l’ora di cominciare la stagione. Mihajlovic crede in lui, e per il momento l’attaccante non si muove.