Ag. Raimondo: “Il Bologna lo ha voluto tenere. Ha bisogno di stare con i grandi”

A gennaio sarebbe potuto andare via per trovare spazio, ma il Bologna lo ha trattenuto come ammesso dal suo procuratore Beppe Galli in una intervista a Tmw: "Antonio è un 2004 che sta facendo molto bene, è un giocatore interessante e poteva andare via ma il Bologna lo ha voluto tenere. Poi ci era stata fatta una promessa un po' diversa ma va bene. Vedremo a fine anno. Caratteristiche? Segna e gioca per la squadra, ma in generale questi ragazzi hanno bisogno di stare con i grandi, vivere la quotidianità con loro ti fa migliorare perché c'è un'intensità maggiore".