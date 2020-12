Skorupski, torna presto

Non sono di certo un grande amante di Skorupski, ma oggi è nettamente il miglior portiere che ha il Bologna. Non c”è gara. Ravaglia è giovane e deve maturare, Da Costa non offre le giuste garanzie e dopo la buona prova di La Spezia è incappato nella giornata storta, con un autogol talmente goffo da risultare incredibile. Insomma, tra le tante assenze che presenta il Bologna, quella del primo portiere rischia di essere la più pesante. Questo conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la necessità di intervenire sul mercato per la prossima stagione. Un nuovo portiere, più affidabile, darebbe diversi punti in più. Per ora l’augurio è che Lukasz possa tornare il prima possibile.

