Ravaglia o Da Costa: questo è il dilemma

Il Bologna tranquillo in questa stagione non lo è mai stato. Non lo è tuttora nonostante la classifica sorrida maggiormente - rossoblù ancora nella parte destra ma con margine sulla retrocessione - a causa dell’assenza di Lukasz Skorupski. Il portiere polacco ha contratto il Covid e non potrà esserci contro l’Inter, in una fase di stagione che lo aveva visto protagonista con una decina di partite post infortunio di tutto rispetto. E all’andata si è visto come, seppur l’imperfetto Lukasz attiri critiche, la sua presenza sia fondamentale nello scacchiere rossoblù per un semplice motivo: è il migliore dei tre portieri presenti in rosa. Non solo, per Whoscored nel 2021 il polacco fa parte del miglior undici dei cinque maggiori campionati europei.