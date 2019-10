Incapaci di gestire

Quando il Bologna perde più o meno i commenti sono sempre gli stessi. Si esce con il rammarico per una serie di episodi che quasi sempre condannano i rossoblù alla beffa, tra poca precisione offensiva e soliti errori difensivi. A Cagliari i rossoblù sono mancati nella gestione della ripresa, un calo di intensità che ha spalancato le porte della vittoria ai sardi.

Decisivo probabilmente l’infortunio di Santander, vera arma tattica non contro squadre chiuse, bensì contro formazioni pressanti e qualitative. Oggi la salita del baricentro sardo era stata elusa con sufficiente efficacia dall’utilizzo del ‘ropero’, bravo a far salire il Bologna dal pressing avversario che spesso non concedeva una uscita pulita e palla a terra dalla difesa. Appoggiarsi con una palla alta o con una palla in profondità sul paraguaiano aveva consentito agli uomini di Mihajlovic di abbassare, per quanto possibile, i ritmi sardi e al tempo stesso aprire squarci nella retroguardia per l’inserimento di esterni e centrocampisti. Tutto è diventato più complicato nella ripresa, quando il Cagliari ha alzato ulteriormente i ritmi e l’ingresso di Palacio di fatto ha costretto i rossoblù a uscire sempre palla a terra nonostante i ritmi asfissianti degli uomini di Maran. Qui è mancata precisione, poi il pareggio immediato ha portato l’inerzia dalla parte della squadra di casa con un Bologna apparso alle corde quando si è spenta la lampadina. Ad onor del vero, c’è da sottolineare comunque un momento positivo dei rossoblù anche nella ripresa, culminato con la rete annullata a Palacio per un’unghia in fuorigioco.

Ma proprio perché un episodio del genere ti aveva voltato le spalle, e proprio perché la fisicità e la brillantezza cagliaritana avevano portato il Bologna a perdere precisione e lucidità, quando si avvicina la parte finale della partita non sarebbe un delitto diventare più sporchi, brutti e cattivi. Avere cioè quella furbizia necessaria a portare a casa un pareggio che non avrebbe fatto storcere il naso a nessuno. Invece in contropiede, con un erroraccio di Bani, il Bologna prende il secondo, spegnendo di fatto ogni velleità di punti. Forse è questo l’ultimo vero step che manca al Bologna, comprendere cioè i momenti e le situazioni che si creano in partita, capire quando davvero si può osare e continuare con la mentalità votata sempre alla vittoria e quando scegliere di potersi accontentare di un punto. Non significa passare ad una filosofia difensiva, bensì avere la consapevolezza di sporcare il match quando il cronometro lo richiede. Certo, l’attenuante odierna risiede nell’aver giocato a Cagliari senza cinque giocatori titolari tra infortunati e turnover, ma proprio perché fino al 72′ il risultato era di parità, lì sarebbe dovuta emergere una maturità di fondo che evidentemente non è ancora nelle corde di questa squadra. E’ un peccato, perché globalmente diverse seconde linee del Bologna non hanno disputato oggi una brutta partita, partendo da Schouten, passando per Krejci e chiudendo con Denswil, colpevole solo sul terzo gol nel suo unico errore del match. Bocciarli guardando solo il risultato non sarebbe corretto nei loro confronti, soprattutto perché due delle tre marcature portano la responsabilità di Bani, il migliore fino a domenica scorsa. Da una riflessione su questi aspetti può ripartire la stagione del Bologna, votata alla metà classifica senza particolari rischi di retrocessione ma anche senza particolari possibilità di Europa.