Il Bologna va senza i senatori, ora serve trovare continuità sui 90 minuti

Il Bologna doveva vincere e ha vinto. Non una cosa banale per una squadra che nel 2022 non vinceva mai. Due vittorie in tre giorni, riuscendo tra l'altro a gestire le energie e le risorse, segno che nel calcio di metà classifica si possono vincere e affrontare due partite ravvicinate. Bene ThiagoMotta che disegna un buon Bologna, bene il clean sheet, bene la manovra, soprattutto nel primo tempo, bene anche il ritorno al gol di Arnautovic che si è eretto a baluardo assoluto. Ora non serve altro che trovare continuità di prestazione e risultati, soprattutto farlo all'interno della stessa partita per novanta minuti. I tre punti danno fiducia, classifica e la speranza che Thiago Motta abbia trovato finalmente la giusta via.