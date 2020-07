Crisi emotiva, ma questo non è calcio

Il Bologna oggi assomigliava molto a Penelope in attesa del ritorno di Ulisse: come è stato bravo a disfare nel secondo tempo la tela creata nel primo…Il Genoa, spettatore interessato, avrà gioito per l’approccio dei rossoblù che non hanno guardato in faccia a nessuno e giocato la partita in maniera seria, aggressiva, pimpante: 2-0 in cinque minuti. I gol potevano poi essere quattro o cinque, invece alla fine del primo tempo, complice l’ennesima indecisione tra Skorupski e la difesa, il risultato era ‘solo’ di 2-1. Il Bologna stava cominciando a disfare la tela…

