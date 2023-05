Bologna, puoi ancora sognare l’Europa

Scavallato il mercoledì con il successo dell’Inter in Coppa Italia, fondamentale per aprire la Conference League al settimo posto, il Bologna si affaccia alle ultime due partite della stagione con la grande possibilità di arrivare ottavo e sognare ancora. La possibilità che la Juve venga escluse dalle coppe c’è tutta e una muta assetata di squadre proverà ad effettuare il grande colpo. Se la Fiorentina, sconfitta mercoledì, avrà una seconda grande chance nella finale di Conference League, Monza, Bologna e Torino cercheranno di conquistare l’ottava piazza in attesa che i processi Juve si compiano, filone stipendi dal 15 giugno, così come le indagini Uefa. I dieci punti di penalizzazione nel processo plusvalenze, in teoria quello meno grave, aprono le porte a sanzioni maggiori sul secondo filone, che rappresenta il vero marchio sul possibile illecito commesso dai dirigenti bianconeri apicali dal Covid in avanti. I reati contestati sono gravi, implicano comunicazioni false sui bilanci per via di un fittizio accordo sugli stipendi e, in ottica europea, parametri non rispettati in ottica fair play finanziario