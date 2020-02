Ex Rossoblu – Osvaldo torna in campo tre anni dopo

Tre anni dopo ecco il ritorno in campo di Pablo Daniel Osvaldo. L’ex attaccante tra le altre anche del Bologna, ha fatto ieri il suo esordio nel Banfield. Nella partita di ieri al Monumental contro il River Plate, al 74′ l’italo-argentino ha infatti giocato la sua prima con la nuova maglia. Un ottimo rientro per l’ex Nazionale azzurra che ha anche sfiorato il gol del pareggio per i suoi.

Osvaldo aveva annunciato il ritiro nel 2016, alla giovane età di 30 anni, per poter inseguire il sogno di una carriera musicale. Ieri è però tornato al calcio giocato con un buon rientro al calcio giocato a livello professionistico. Il ragazzo ha indossato la maglia del Bologna nelle prime fasi della sua carriera. Acquistato per 7 milioni dalla dirigenza Menarini nel campionato 2008-09 durante la sessione invernale, resterà a Bologna appena 12 mesi, prima di essere ceduto prima in prestito e poi a titolo definitivo all’Espanyol, dove esploderà definitivamente. Per lui in rossoblu appena 25 partite e 3 gol segnati.