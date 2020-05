Ex rossoblu – Destro si gioca la riconferma al Genoa

Sarà un momento fondamentale nella carriera di Mattia Destro la ripresa di questo campionato. Il giocatore è ancora sotto contratto con il Bologna e attualmente sta giocando in prestito al Genoa. Quest’estate il suo contratto quinquennale con i rossoblu scadrà e si ritroverà svincolato. Ecco perché nella ripresa della stagione, il centravanti nato ad Ascoli Piceno, si gioca la permanenza in Liguria.

Fino a qui Destro non ha trovato molto spazio con l’arrivo di Nicola al Grifone, con appena due spezzoni di partita giocata. Troppo poco per potersi guadagnare la riconferma nella città della Lanterna. Il giocatore avrà ancora dodici gare per dare dimostrazione del proprio talento. Non è da escludere in caso di nuovo flop anche una ripartenza dalla cadetteria per l’ex numero 10 rossoblu.