Villa: “Dopo Cagliari mi aspettavo una reazione. Stanno emergendo i veri valori di questa squadra”

In un intervista rilasciata per il Resto del Carlino, Renato Villa, ex difensore storico del Bologna tra gli anni '80 e '90, ha parlato del rendimento e della stagione dei rossoblù:

"Gli ultimi venti giorni fanno storia a sé: tra sosta di Natale, infortuni, Covid, Barrow in Coppa d’Africa e quant’altro o non ti sei allenato o ti sei allenato con mezza squadra. E quando esaurisci le energie, come si è visto a Cagliari, rischi di perdere anche contro una squadra di Promozione. Ci sta di perdere col Napoli, ma dopo la sconfitta di Cagliari mi sarei aspettato una reazione, che invece non c’è stata".