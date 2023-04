Verona-Bologna, la probabile formazione: quanti dubbi per Thiago Motta

Com'è solito nello stile di Thiago Motta, sono state poche le indicazioni concesse in sala stampa sull'undici che scenderà in campo dall'inizio contro l'Hellas Verona. Ma questa volta non (solo) per il savoir-faire enigmatico dell'ex Inter e PSG: con il ritorno di Riccardo Orsolini dalla squalifica rimediata a Bergamo e un Nikola Moro che scalpita per un posto da titolare, per Thiago non sarà semplice scegliere chi calcherà il campo dal primo minuto.