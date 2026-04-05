Un Bologna da trasferta e il solito Abisso. Ora l’Aston

Il Bologna 2025/2026 dovrebbe giocare solo in trasferta. Settima vittoria consecutiva lontano dal Dall'Ara, e meno male visto il tragico rendimento in casa, e tre punti che vogliono dire sorpasso sulla Lazio per l'ottavo posto e di nuovo attenzione al risultato dell'Atalanta domani a Lecce. Sai mai. Bastano quindici minuti per stendere la Cremonese, grazie a un approccio aggressivo e per nulla distratto dall'imminente sfida europea contro l'Aston Villa. Se serviva un segnale di maturità è arrivato, anche considerando il primo vero caldo stagionale. Il resto lo ha fatto la qualità superiore dei rossoblù al cospetto di una Cremo pure azzoppata dalle assenze di Vardy e Sanabria, due che quando vedono rossoblù si accendono. I tre punti denotano una mentalità interessante per far capire all'ambiente che non sono stati mollati gli ormeggi. Si resta dunque vigili anche in campionato, in una classifica azzoppata da un rendimento casalingo inaspettato, ma tenuta a galla dalla perfezione esterna, fattore che potrà servire anche in Europa, come si è visto a Roma.