Le teorie complottiste contro Thiago sono follia. Ma il futuro sembra segnato

BOLOGNA, ITALY - MAY 20: Thiago Motta, Head Coach of Bologna FC, looks on prior to the Serie A TIM match between Bologna FC and Juventus at Stadio Renato Dall'Ara on May 20, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La delusione ci sta. La rabbia, anche. Ma il pareggio interno contro la Juventus di due giorni fa, anzi il modo in cui è arrivato questo pareggio, non deve far pensare male sulla condotta dei minuti finali di gioco, a prescindere da quello che sarà il futuro di ThiagoMotta. Perchè proprio quest'ultimo aspetto ha fatto pensar male alcuni. "Thiago ha fatto un favore alla sua prossima squadra", "Se Thiago andrà alla Juve avrò capito perchè l'ultimo quarto d'ora contro i bianconeri è andato così", "Thiago non poteva umiliare la sua prossima squadra così", sono solo alcuni dei messaggi che si leggono in giro da parte di tifosi adirati, giustamente sottolineerei, per la rimonta subita contro gli acerrimi rivali di sempre. Ma da essere scuri in volto per una vittoria già in tasca buttata via ad accusare l'allenatore di aver subito tre gol in dieci minuti volutamente per non far perdere la sua futura squadra ce ne passa