Salernitana e Spezia scontri diretti? C’è qualcosa che non va

Aumenta la tensione a Bologna. La partita di giovedì con la Salernitana rappresenta già un primo spartiacque, e con essa quella di domenica a La Spezia. Ad oggi, inutile nasconderci, sono due scontri diretti. Il Bologna ha bisogno di risollevare la propria classifica dopo un punto in tre giornate e, nelle prossime due, serviranno punti pesanti per dare una prima impronta al campionato rintuzzando immediatamente il sapore di paura che un po’ aleggia. Il Bologna visto fino a qui un po’ di strizza la trasmette, non tanto, o non solo, per il livello tecnico, quanto per una sensazione di apatia che di solito si palesa a fine campionato a salvezza ottenuta. La squadra è spenta, viaggia a marce basse e va in difficoltà alle prime accelerate altrui, senza dimenticare l’innata propensione a farsi gol da soli con errori da matita blu anche in categorie inferiori: le premesse, fino a qui, non sono buone.