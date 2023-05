Risultati, sold out e incassi: Saputo e il ‘si può fare’

'Si-può-fare!', annunciava Gene Wilder nei panni del dottor Frederic von Frankenstein nel celebre film Frankenstein junior. La scena è nota, il professore passa dallo scetticismo più totale per gli esperimenti del nonno alla convinzione che essi possano essere realizzati. E Thiago Motta appare un po' Frederic dopo aver rivitalizzato il Bologna, passato dalle salvezze tranquille a giocarsi un posto ai confini dell'Europa. Il tecnico dovrebbe rimanere anche la prossima stagione e per il club c'è la grande possibilità di aprire un ciclo ad alto tasso di ambizione, sfruttando un ottimo allenatore e una ottima coppia di mercato come quella formata da Marco Di Vaio e Giovanni Sartori.